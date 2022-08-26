В Опочецком районе водитель вылетел в кювет
В Опочецком районе в деревне Балахи водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Водитель автомобиля от госпитализации отказался.
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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