Марина Гаращенко: «Система здравоохранения для сотрудников работает эффективно и привлекательно»
Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в первом выпуске программы «Тема недели» на «Первом Псковском» рассказала о привлекательности современных условий труда в сфере медицины.
В частности глава комитета по здравоохранению отметила тот факт, что все больше медицинских сотрудников приезжают работать в регион из Москвы и Санкт-Петербурга именно из-за условий труда.
Полную версию интервью смотрите в премьерном выпуске программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».
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