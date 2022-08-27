О туристическом потоке в регионе рассказала Светлана Баранова

10:35, 27 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова рассказала в первом выпуске программы «Тема недели» на «Первом Псковском» об увеличении количества туристов, приезжающих в Псковскую область.

Помимо этого, спикер отметила, что всё больше туристов уезжают из региона с положительными эмоциями и большим желанием вернуться.

Отдельно Светлана Баранова указала на новые места притяжения турпотока. К ним она отнесла Талабские острова, которые в этом году пользовались большим интересом у туристов, сельские усадьбы в Печорском районе и город Себеж.

Полную версию интервью смотрите в премьерном выпуске программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».