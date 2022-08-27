Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Свататься к понравившейся девушке советует сегодня народный календарь

Михей Тиховей наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник установлен в честь одного из так называемых «малых» библейских пророков Михея, жившего в Иудее в VIII веке до нашей эры.

Михей считается автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма. «О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренному ходить перед Богом твоим», – так Михей понимал смысл жизни человеческой. Считается, что Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения её лидеров. Однако, встречается у него и пророчество, внушающее надежду, – о пришествии Мессии.

Тиховеем этот день прозвали на Руси потому, что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен, следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в сад – сухая осень в лес»; «Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются». Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг, значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного.

На Михея по обыкновению чествовали каменщиков – строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором, помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. На Руси каменщиков почитали и даже побаивались, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку, например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда станут топить печь, она будет «стонать» и пугать домочадцев.

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день – последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 августа 2022

Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днём города
27 августа 2022

Александр Котов поздравил великолучан с Днём города
27 августа 2022

Первый урожай винограда собрали в Псково-Печерском монастыре
27 августа 2022

В Великих Луках прошел парад плавательных средств «Потешная флотилия»
27 августа 2022

Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
27 августа 2022

Александр Козловский поздравил великолучан с 856-летием города
27 августа 2022

День бокса отмечают сегодня в мире
27 августа 2022

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...