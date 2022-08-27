Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области
Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 893 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 114 929 человек, 111 466 пациентов выздоровело.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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