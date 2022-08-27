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Общество

Александр Козловский поздравил великолучан с 856-летием города

Фото Евгения Николаенкова

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский в своём Telegram-канале поздравил жителей города с 856-й годовщиной первого упоминания Великих Лук в летописи.

Александр Козловский отметил, что жители и гости Великих Лук ждут этот день, чтобы снова встретиться на улицах и площадях родного города, пройтись по его историческим местам, вспомнить имена тех, кому Великие Луки обязаны своим рождением, ростом, динамичным развитием промышленного потенциала.

«Особые слова благодарности мы адресуем сегодня тем, кто защищал наш город во время Великой Отечественной войны, кто восстанавливал его после. Многое, над чем сегодня трудятся горожане, однозначно достойно стать его новыми символами. Всё это – дела тех, кто влюблен в город, кто настроен на его развитие и на то, чтобы жителям было здесь комфортно. Искренне признателен каждому из вас, дорогие земляки, за неравнодушие и ответственность! Желаю всем вам энергии и оптимизма, сил и вдохновения для новых дел и свершений! Пусть сбудутся все намеченные планы! Счастья и процветания вам и вашим семьям! С праздником!» – написал депутат Госдумы.

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