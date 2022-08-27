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Первый урожай винограда собрали в Псково-Печерском монастыре

Фото из группы «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь» в соцсети «ВКонтакте»

Первый урожай винограда собрали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

«К празднику Успения Божией Матери в монастыре собрали первый виноград урожая 2022 года», – прокомментировали в монастыре опубликованные фотографии.

Фото из группы «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников в Русской православной церкви. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.

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