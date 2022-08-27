Первый урожай винограда собрали в Псково-Печерском монастыре

12:58, 27 августа 2022, ПАИ

Первый урожай винограда собрали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

«К празднику Успения Божией Матери в монастыре собрали первый виноград урожая 2022 года», – прокомментировали в монастыре опубликованные фотографии.

Отметим, что 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников в Русской православной церкви. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.