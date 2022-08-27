Александр Котов поздравил великолучан с Днём города

13:13, 27 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Великих Лук с 856-й годовщиной первого упоминания города в летописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что Великие Луки по праву носят звание второй региональной столицы. «Город на Ловати славен своей историей и современными достижениями», – заметил спикер областного Собрания.

Он также отметил, что одна из самых ярких и трагичных страниц в судьбе Великих Лук связана с Великой Отечественной войной. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Великим Лукам присвоено почётное звание «Город воинской славы», подчеркнул Александр Котов.

«Каждое поколение великолучан вносит свой вклад в развитие малой родины. Наследники тех, кто освободил и поднял из руин разрушенный войной город, сегодня прославляют его трудовыми победами, спортивными и культурными достижениями: великолукские предприятия являются флагманами областной промышленности, лучники, велосипедисты, атлеты Великих Лук занимают призовые места на всероссийских соревнованиях, а фестиваль воздухоплавания ежегодно собирает на берегах Ловати множество гостей из разных регион и стран. От всей души желаю Великим Лукам дальнейшего развития и процветания, а всем жителям города счастья и благополучия!» – отметил спикер областного Собрания.