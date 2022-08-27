Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днём города

13:30, 27 августа 2022, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале поздравил великолучан с 856-летием со дня первого упоминания города в летописи.

Глава региона отметил, что на День города организована насыщенная программа при поддержке правительства Псковской области.

«Сегодня при поддержке правительства Псковской области в городе запланирована очень яркая и насыщенная программа – вместе с днём города здесь проходят праздничные мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Желаю успеть посетить все праздничные площадки и получить как можно больше положительных эмоций! С праздником, дорогие друзья! С днём города!», – написал глава региона.