10 команд приняли участие в параде оригинальных плавательных средств в Великих Луках

16:38, 27 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках прошел парад оригинальных плавательных средств, сообщает корреспондент районной газеты «Великолукская правда. Новости».

В параде участвуют 10 команд, которые изготовили судно из подручных материалов: дерева, фанеры и даже пивных бутылок. Призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч рублей.

Судна оценивают представители МЧС, комитета культуры, директор Wake Luki Park. Перед заплывом каждая команда творчески представила себя и рассказала краткую историю, а кто-то даже историческую легенду своего самодельного судна. Каждая команда стартует по очереди.