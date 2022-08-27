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Политика

Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для переселенцев из Донбасса и с Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик, которые прибыли в Россию. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в десять тысяч рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в три тысячи рублей для людей с I группой инвалидности, детей с инвалидностью и пенсионеров старше 80 лет. Если у человека есть право и на пенсионную выплату и на выплату по инвалидности, то он сможет выбрать одну из них.

Ветераны Великой Отечественной войны, вынужденно покинувшие Донбасс и Украину и приехавшие в Россию, будут получать ежемесячно пять тысяч рублей.

Беременным женщинам установлена единовременная выплата в десять тысяч рублей, при рождении ребёнка – единовременно 20 тысяч рублей. Ежемесячная выплата беженцам на каждого ребёнка составит четыре тысячи рублей, а если ребёнок под опекой или попечительством – 15 тысяч рублей. Выплаты по четыре тысячи рублей будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет. Также по десять тысяч рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребёнка.

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