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Общество

Полицейские провели профилактический рейд на горе Соколихе в Псковском районе

Фото пресс-службы подразделения.

У памятника Александру Невскому в Псковском районе прошёл профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району совместно с представителями правительства региона провели рейд на горе Соколихе - у памятника Александру Невскому и дружине.

Главные цели – профилактика управления транспортом в нетрезвом виде, проверка соблюдения норм административного законодательства в части соблюдения режима тишины в ночное время, а также напоминание норм правил дорожного движения.

После реконструкции зоны парковки у памятника при въезде был установлен знак 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» и знак дополнительной информации – 8.5.4 «Время действия». Знаки предписывают запрет на стоянку транспорта на территории парковки в ночное время: с 23 до 6 часов утра. Однако на его наличие обращают внимание не многие – в Правительство области и УГИБДД УМВД России по Псковской области неоднократно поступали жалобы от жителей ближайших домов: в ночное время горожанам мешает громкая музыка, которая звучит из машин, припаркованных у памятника.

В ходе рейда установлено, что многие водители обращают внимание только на наличие знака 6.4 «Место стоянки» и не знают о дополнительных мерах ограничения в вечернее и ночное время. Наказание за остановку под знаком 3.27 предусмотрено статьей 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки». Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

С водителями проведена разъяснительная работа. Автолюбителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, в ходе рейда не выявлено. Аналогичные профилактические мероприятия будут продолжены на территории региона.

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