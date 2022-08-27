Митрополита Тихона избрали временным членом Священного Синода

18:20, 27 августа 2022, ПАИ

Временным членом Священного Синода Русской православной церкви избрали митрополита Псковского и Порховского Тихона. Такое решение было принято 25 августа в ходе заседания Священного Синода патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Об этом сообщается на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».

В состав новых временных членов Священного Синода также вошли митрополит Тверской и Кашинский Амвросий; митрополит Клинский Леонид, патриарший экзарх Африки; архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор; епископ Калачинский и Муромцевский Петр. Все они примут участие в зимней сессии 2022 – 2023 годов, с сентября по февраль.

«Пять временных членов Священного Синода Русской православной церкви из числа епархиальных архиереев вызываются на полугодовую сессию поочередно, по старшинству архиерейской хиротонии – по одному от каждой из пяти групп, на которые поделены епархии», – говорится в сообществе.