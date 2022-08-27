Объявлены победители фестиваля оригинальных плавательных средств в Великих Луках

18:47, 27 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках прошел парад оригинальных плавательных средств и уже объявлены победители, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



Приз зрительских симпатий сегодня получают «Малышок» и «Дерзкие Еноты».

Третье место занимает команда «Луки - Сап» с плавательным средством в форме дракона. Им достался сертификат в 10 000 рублей.

Второе место занимает в фестивале команда «Родня» с плавательным судном «Чунга - Чанга», в награду получая сертификат на 15 000 рублей.



И первое место и сертификат на 25 000 рублей получает команда «Робинзон Крузо и Пятница».