В Новоржеве объявлено окончание работ по благоустройству сквера

19:08, 27 августа 2022, ПАИ

Жители Новоржева могут заметить, что сквер на пересечении улиц Победы и Рабоче-крестьянской преобразился, сообщает Псковскому агентству информации газета «Земля Новоржевская.

Результатом по благоустройству сквера стала совместная работа ТОСа «Улица Победы», администрация городского поселения и подрядная организация.



Напомним, проект «Сквер «Ивушки» стал одним из победителей первого областного конкурса проектов ТОСов в 2022 году. На его реализацию был получен грант в размере 200 тысяч рублей, затрачены средства бюджета поселения на условии софинансирования.



Уже известно, что в 2023 году сумма гранта для ТОСов будет увеличена до 500 тысяч рублей. Это хорошая возможность для воплощения идей и инициатив по благоустройству территорий, решения социально значимых проблем.