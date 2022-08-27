Выездная вакцинация проходит в Дедовичском районе
Выездная вакцинация в Дедовичском районе прибыла в деревню Станки, сообщает газета «Коммуна».
Вакцинацию от COVID-19 проводили фельдшера Светлана Байрамова и Юлия Михайлова. По подсчетам, силами медиков было привито 28 человек.
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