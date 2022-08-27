В Острове работники библиотеки провели очередную акцию

19:26, 27 августа 2022, ПАИ

​

В парке Победы в Острове на празднике прощания с летом проходила библиотечная акция «До свидания, лето!», сообщает газета «Островские вести».



Сотрудники библиотеки к каждому празднику готовят что-нибудь интересное. Вот и на это раз здесь проводились разнообразные мастер-классы, выставки и даже игры, в особенности дартс привлек детвору. Мальчики и девочки стремились метко поразить цель, и даже родители присоединялись к этому действу. А за удачные и меткие броски в шарики давали призы.



А для взрослых и вдумчивых людей проводился сеанс игры в шахматы. Так что дела нашлись для людей всех возрастов.