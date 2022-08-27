Концерт музыкального фестиваля Crescendo начался в Псковской филармонии

20:02, 27 августа 2022, ПАИ

В Псковской областной филармонии начался концерт в рамках музыкального фестиваля Crescendo.

В большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит симфонический гала-концерт. На сцене вместе с народными артистами РФ выступают юные дарования.

В программе – сочинения Яна Сибелиуса (1865–1957), Йозефа Сука (1874–1935), Дмитрия Шостаковича (1906–1975) и других выдающихся композиторов. Денис Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева (1891–1953). Сопроводит программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

Дирижирует маэстро Николай Хондзинский, солирует скрипач Павел Милюков. Звучит музыка Яна Сибелиуса.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.