Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт музыкального фестиваля Crescendo начался в Псковской филармонии

В Псковской областной филармонии начался концерт в рамках музыкального фестиваля Crescendo.

В большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит симфонический гала-концерт. На сцене вместе с народными артистами РФ выступают юные дарования.

В программе – сочинения Яна Сибелиуса (1865–1957), Йозефа Сука (1874–1935), Дмитрия Шостаковича (1906–1975) и других выдающихся композиторов. Денис Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева (1891–1953). Сопроводит программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

Дирижирует маэстро Николай Хондзинский, солирует скрипач Павел Милюков. Звучит музыка Яна Сибелиуса.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 августа 2022

ФОТОФАКТ: Дорожку из цветов к празднику Успения Пресвятой Богородицы сделали в Печорах
27 августа 2022

Как заподозрить сердечно-сосудистое заболевание, рассказали псковичам специалисты

27 августа 2022

В Плюссе лето проводили по-спортивному: с турнирами
27 августа 2022

Педагогический состав Новоржеского района пополнился молодым специалистом

27 августа 2022

В Великих Луках состоялась торжественная часть праздника
27 августа 2022

Концерт музыкального фестиваля Crescendo начался в Псковской филармонии
27 августа 2022

Выездная вакцинация проходит в Дедовичском районе
27 августа 2022

В Острове работники библиотеки провели очередную акцию


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...