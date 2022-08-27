В Великих Луках состоялась торжественная часть праздника

20:16, 27 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках состоялось официальное поздравление от первых лиц города и области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Поздравления с Днём рождения городу и его жителям выразил глава города Николай Козловский. От имени губернатора Псковской области великолучан приветствовала первый заместитель главы региона Вера Емельянова. За многолетний и добросовестный труд и преданность профессии Вера Емельянова наградила нескольких сотрудников учреждений образования и здравоохранения Почетной грамотой губернатора. Также глава города Николай Козловский вручил памятные медали «Великие Луки – город воинской славы».