Педагогический состав Новоржеского района пополнился молодым специалистом

20:37, 27 августа 2022, ПАИ

Очень приятно, что педагогическое сообщество Новоржевского района пополняется энергичными и обаятельными молодыми кадрами, делиться с Псковским агентством информации газета «Земля Новоржевская».



В этом году на должность старшего специалиста по работе с молодежью в Новоржевский Дом детского творчества принята Юлия Воробьева, выпускница Псковского государственного университета.



С напутственными словами к молодому педагогу на августовской конференции обратилась начальник отдела образования Нина Трофимова и зачитала приветственный адрес за подписью главы района Софьи Пугачевой.

«Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека, это время свершений и открытий, светлых надежд. У молодости много прекрасных свойств: красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты тысячи дорог. И пусть в этом Вам помогает пример старшего поколения, его опыт, мудрость, ведь именно Вам продолжать эстафету добрых дел на благо людей и родного района. От всей души желаю скорейшего воплощения идей, проектов, карьерного роста, новых свершений. Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия!» – говорится в обращении.