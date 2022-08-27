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В Плюссе лето проводили по-спортивному: с турнирами

Заключительные соревнования лета сегодня состоялись на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в п. Плюсса, сообщает газета «Плюсский край».


 

В районном турнире по мини-футболу принимали участие три команды: мужская сборная команда п. Плюсса, мужская сборная команда ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат», мужская сборная команда Андромеда.
Таймы длились по 20 минут. Упорная борьба была на площадке. Игра между ООО «ППК» и Андромером закончилась со счётом 1:4 в пользу Андромера. Следующая игра между п. Плюсса и ООО «ППК» закончилась со счётом 14:2 в пользу мужской сборной Плюссы. Ну и решающая игра за первое место была между командами Андромера и Плюссы, в этот раз более подготовленными и сплоченными оказались Плюсские спортсмены.

По итогам сыгранных матчей результаты оказались следующими: первое место заняла мужская сборная п. Плюсса. Второе место у мужской сборной д. Андромера. Третье место – мужская сборная ООО «ППК».  
Лучшим игроком команды ООО «ППК» стал Аладжоев Батыр.
Лучшим игроком команды д. Андромер стал Гаус Евгений.
Лучшим игроком команды п. Плюсса стал Замостян Андрей.
Лучшим вратарём турнира стал Филиппов Алексей.


Не менее горячие баталии развивались на волейбольной площадке. Всего в турнире по пляжному волейболу участвовали 5 команд.


По итогам сыгранных партий:
1 место заняла пара Данилова Сергея и Павловой Ольги.
2 место заняла пара Пономарева Андрея и Алексеевой Марии.
3 место заняла пара Иванова Павла и Гусаровой Надежды.
Лучшим игроком турнира стал Сорокин Ярослав.

Заслуженную награду на турнире получила начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Плюсского района Юлия Богданова – от комитета по спорту Псковской области ей вручили медаль к 90-летию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

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