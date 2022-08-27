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Общество

В Дновском районе сельхозпредприятие заготавливает корм

Цех по производству молочной продукции ООО «Красное Знамя» на своих полях продолжает заготавливать зерно, сообщает газета «Дновец».

«Пока мы любуемся бескрайними полями да степенно вышагивающими аистами, комбайнёр Александр Крылов убирает яровую пшеницу», – пишет издание.

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