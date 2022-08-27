Как заподозрить сердечно-сосудистое заболевание, рассказали псковичам специалисты
Комитет по здравоохранению Псковской области рассказал, как заподозрить сердечно-сосудистое заболевание по первым признакам.
Заболевания сердца вызываются совершенно разными причинами и могут иметь разные симптомы. При этом общие признаки все-таки существуют, потому их нужно обязательно знать, чтобы вовремя заметить и поспешить за медицинской помощью.
- Боль или дискомфорт в груди
- Сердцебиение
- Головокружение
- Обморок
- Усталость, вялость и сонливость днем
- Одышка
Будьте внимательнее к своему здоровью!
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Как заподозрить сердечно-сосудистое заболевание, рассказали псковичам специалисты