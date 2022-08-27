Как заподозрить сердечно-сосудистое заболевание, рассказали псковичам специалисты

21:21, 27 августа 2022, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области рассказал, как заподозрить сердечно-сосудистое заболевание по первым признакам.

Заболевания сердца вызываются совершенно разными причинами и могут иметь разные симптомы. При этом общие признаки все-таки существуют, потому их нужно обязательно знать, чтобы вовремя заметить и поспешить за медицинской помощью.

- Боль или дискомфорт в груди

- Сердцебиение

- Головокружение

- Обморок

- Усталость, вялость и сонливость днем

- Одышка

Будьте внимательнее к своему здоровью!