Год исправительных работ присудили островичу за «закладку»

23:43, 27 августа 2022, ПАИ

«Подсудимый совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере», — записано в приговоре Островского городского суда, сообщает газета «Островские вести».



Событие, о котором пойдет речь, произошло 30 августа 2021 года примерно в полдень. Смирнов (данные изменены) в Острове-3, заказал через «Интернет» наркотическое средство.



После оплаты заказа на используемый им аккаунт пришла фотография места «закладки» наркотического средства, которая находилась на расстоянии 500 метров в юго-восточном направлении от деревни Заньково и на расстоянии около 300 метров от проезжей части, в сообщении были указаны и координаты данной «закладки». Используя полученную информацию, заказчик забрал в лесном массиве лежащий на земле прозрачный полимерный пакет с наркотическим средством.



А через пятнадцать минут он уже общался с полицейскими. В ходе личного досмотра при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» оперуполномоченным НКОН ОМВД России по Островскому району в кармане брюк было обнаружено и изъято незаконно приобретенное и хранящееся им без цели сбыта наркотическое средство.



А затем состоялся судебный процесс. Судом установлено, что подсудимый холост, является иждивенцем, постоянного места работы и источника доходов не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности в 2020-2021 годах не привлекался, не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести.



Островский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 5 процентов в доход государства.