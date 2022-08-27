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Общество

ФОТО: Великие Луки празднуют День города

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В субботу в Великих Луках проходят праздничные мероприятия по случаю 856-летия города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе торжества к жителям города на Ловати обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. От имени главы региона она поздравила великолучан с праздником, пожелав им счастья и благополучия, а городу процветания.

К праздничной дате приурочена церемония награждения достойнейших жителей Великих Лук. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области почетной грамотой губернатора награждены учитель химии средней общеобразовательной школы № 7 имени Антона Злобина Галина Основская и учитель начальных классов гимназии имени С.В. Ковалевской Наталья Трифонова. За заслуги в сфере здравоохранения региона почетной грамотой губернатора Псковской области отмечен участковый врач-педиатр Великолукской детской городской больницы Олег Царьков. Еще одну почетную грамоту губернатора за заслуги в развитии физической культуры и спорта Вера Емельянова вручила старшему тренеру по стрельбе из лука областного Центра спортивной подготовки Виталию Андрееву.

В этот день праздник распространился на всю территорию города. С самого утра для жителей и гостей Великих Лук открыты творческие площадки, интерактивные развлечения, выставки, ярмарки и тематические концерты, спортивный фестиваль.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В центре внимания граждан фестиваль реконструкции, посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. В акватории реки Ловать состоялся парад на воде «Потешная флотилия». В составе плавательных средств были отмечены лодки, судна, байдарки и даже сап-борды.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Возглавил эскадру император Петр I со своей свитой в исполнении артистов Великолукского драматического театра. В числе участников зрелищного хода судов: студенты ВЛГАФК, артисты творческих коллективов и местные спортсмены.

На крепости города развернулся лагерь реконструкторов. Здесь гости мероприятия могли принять участие в исторических викторинах и стилизованных мастер-классах.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

На площадках каждому была представлена возможность написать письмо пером и отчеканить монету, увидеть настоящее сражение с пиротехническими эффектами, конное шоу, научиться старинному танцу и познакомиться с бытом, этикетом и костюмами петровской эпохи.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Праздновать День города в Великих Луках будут до глубокой ночи. В ближайшие часы состоится концерт с участием творческих коллективов региона. Хедлайнер вечера – популярная группа «Uma2rman». Затем гости смогут наблюдать феерию аэростатов. Завершится праздник мультимедийным шоу и фейерверком.

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