Группа «Uma2rman» выступила в Великих Луках на Дне города
Вечер Дня города в Великих Луках ждали многие, ведь на сцене выступала долгожданная группа «Uma2rman».
Напомним, в Великих Луках сегодня проходят различные развлекательные мероприятия.
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