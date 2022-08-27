В Пушкинских Горах состоялся экскурсионный флешмоб

23:52, 27 августа 2022, ПАИ

Пушкинский Заповедник присоединился к ежегодной акции, которая проводится в последнюю субботу августа в разных точках нашей страны, сообщает газета «Пушкинский край». В Пушкинских Горах состоялась бесплатная экскурсия по поселку для всех желающих.

Маршрут пролегал от здания Научно-культурного центра мимо гостиницы «Дружба». Экскурсанты миновали здание администрации района и вышли к памятнику пастушку Тимофею, оттуда направились в Борок, к памятнику А.С. Пушкину, далее прошли вдоль Святогорского монастыря к Казанской церкви и вернулись обратно на улицу Пушкинскую. Гости и жители поселка побывали на берегу озера Тоболенец, у здания почты и в других местах Пушкинских Гор.



Экскурсию провел хранитель Некрополя Ганнибалов-Пушкиных, замечательный рассказчик Андрей Васильев. Прогулка по улицам поселка вышла интересной и познавательной, и, несмотря на палящее солнце и достаточную продолжительность, все участники добрались до конца. После экскурсии у многих появились вопросы к экскурсоводу, на которые тот терпеливо и очень подробно ответил.



Как уже отмечалось выше, на экскурсии были не только гости, но и коренные жители Пушкиногорья. И даже те, кто хорошо знаком с улочками и переулками родного поселка, узнали много нового. Например, какой из домов по улице Ленина был построен первым,где в Пушкинских Горах был Зал Славы, на месте какого из магазинов «Магнит» когда-то была грободельня, где немцы во время оккупации посёлка играли в футбол, по какой из улиц проходил в прошлом литовский путь, где изначально планировали установить памятник А. С. Пушкину и где в посёлке показывали немое кино.