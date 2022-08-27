Шоу на воде в Великих Луках посетило порядка 20 тысяч человек
Мультимедийное шоу на воде, представленное сегодня в Великих Луках в честь празднования Дня города посетило порядка 20 тысяч великолучан. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Жители и гости пришли посмотреть эффектное представление, каких в Великих Луках ещё не было.
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