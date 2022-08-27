Шоу на воде в Великих Луках посетило порядка 20 тысяч человек

23:18, 27 августа 2022, ПАИ

Мультимедийное шоу на воде, представленное сегодня в Великих Луках в честь празднования Дня города посетило порядка 20 тысяч великолучан. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Жители и гости пришли посмотреть эффектное представление, каких в Великих Луках ещё не было.