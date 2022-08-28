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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в своем телеграмм-канале всех православных верующих жителей региона с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

«Это престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Каждый год в этот день сюда приезжают тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в торжестве, прикоснуться к благодати и умиротворению.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго! Пусть Пресвятая Богородица оберегает нас от всех бед и невзгод», – написал губернатор.

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