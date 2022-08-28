Псковичей приглашают пройти диспансеризацию

12:17, 28 августа 2022, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области разместил в своем телеграмм-канале информацию о прохождении плановой диспансеризации.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация!

Пройти её можно в течение того года, когда вам исполнилось или исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если вам 40 и более лет, диспансеризацию можно проходить ежегодно. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС», – сказано в телеграмм-канале ведомства.