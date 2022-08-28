Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию

Комитет по здравоохранению Псковской области разместил в своем телеграмм-канале информацию о прохождении плановой диспансеризации.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация!

Пройти её можно в течение того года, когда вам исполнилось или исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если вам 40 и более лет, диспансеризацию можно проходить ежегодно. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС», – сказано в телеграмм-канале ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 августа 2022

Вандалы повредили качели и перила в Острове
28 августа 2022

Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы
28 августа 2022

Жара до +30 градусов прогнозируется в Псковской области 29 августа
28 августа 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» готовится к выпуску
28 августа 2022

Михаил Ведерников: В Великих Луках с размахом отметили 350-летие Петра I и День города
28 августа 2022

Ещё 180 человек заразились COVID-19 в Псковской области
28 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Crescendo в Пскове
28 августа 2022

Почти 47 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...