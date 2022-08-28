Без вести пропавшего псковича ищет полиция

12:37, 28 августа 2022, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает 48-летнего Романа Иванова. 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 45 – 50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Является лицом без определенного места жительства.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову).