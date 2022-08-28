Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Без вести пропавшего псковича ищет полиция

В Пскове полиция разыскивает 48-летнего Романа Иванова. 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 45 – 50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Является лицом без определенного места жительства.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 августа 2022

Вандалы повредили качели и перила в Острове
28 августа 2022

Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы
28 августа 2022

Жара до +30 градусов прогнозируется в Псковской области 29 августа
28 августа 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» готовится к выпуску
28 августа 2022

Михаил Ведерников: В Великих Луках с размахом отметили 350-летие Петра I и День города
28 августа 2022

Ещё 180 человек заразились COVID-19 в Псковской области
28 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Crescendo в Пскове
28 августа 2022

Почти 47 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...