ФОТОФАКТ Новая дорожная разметка на Октябрьском проспекте в Пскове
Новая «вафельная» разметка появилась на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
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