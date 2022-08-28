Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» готовится к выпуску

14:37, 28 августа 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 29 августа, в 9:00 мск.

Как в регионе пройдет День знаний, сколько первоклашек в этом году сядут за парты, какие изменения будут в учебном процессе, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

О ближайших спортивных мероприятиях ведущие поговорят с врио председателя комитета по спорту Псковской области Еленой Чернышовой.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 29 августа в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».