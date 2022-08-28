Псковские профсоюзы приняли участие в Дне открытых дверей НКО

16:49, 28 августа 2022, ПАИ

Специалисты Псковского областного совета профсоюзов приняли участие в фестивале некоммерческих организаций города Пскова «День открытых дверей НКО». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фестиваль состоялся 27 августа в Детском парке города Пскова. Псковский облсовпроф организовал для граждан консультации по правовым вопросам, по вопросам оздоровления и отдыха в учреждениях профсоюзов Псковской области. На все вопросы посетителей отвечали советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль и сотрудник отдела реализации облсовпрофа Оксана Фёдорова.