Псковские профсоюзы приняли участие в Дне открытых дверей НКО
Специалисты Псковского областного совета профсоюзов приняли участие в фестивале некоммерческих организаций города Пскова «День открытых дверей НКО». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Фестиваль состоялся 27 августа в Детском парке города Пскова. Псковский облсовпроф организовал для граждан консультации по правовым вопросам, по вопросам оздоровления и отдыха в учреждениях профсоюзов Псковской области. На все вопросы посетителей отвечали советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль и сотрудник отдела реализации облсовпрофа Оксана Фёдорова.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Традиционный праздник народа сето стартует в Печорском районе
Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы