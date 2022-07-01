ВИДЕО Денис Мацуев выступает под открытым небом в Пскове
Денис Мацуев выступает под открытым небом в Зеленом театре в Пскове в рамках фестиваля Crescendo. Сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.
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