ВИДЕО Денис Мацуев выступает под открытым небом в Пскове

17:36, 28 августа 2022, ПАИ

Денис Мацуев выступает под открытым небом в Зеленом театре в Пскове в рамках фестиваля Crescendo. Сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.