Опочецкий директор краеведческого музея побывала на Байкале
Директор Опочецкого краеведческого музея Надежда Евдокимова побывала на Байкале в награду за участие во Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», сообщает газета «Красный маяк» Опочецкого района.
Самые активные участники и победители конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад поощряются туристическими поездками по программе «Больше, чем путешествие». В их число вошла и Надежда Евдокимова.
География туров охватывает 79 регионов нашей страны, но выбор опочанки остановился на путешествии в Восточную Сибирь, к озеру Байкал.
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