Опочецкий директор краеведческого музея побывала на Байкале

18:13, 28 августа 2022, ПАИ

Директор Опочецкого краеведческого музея Надежда Евдокимова побывала на Байкале в награду за участие во Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», сообщает газета «Красный маяк» Опочецкого района.



Самые активные участники и победители конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад поощряются туристическими поездками по программе «Больше, чем путешествие». В их число вошла и Надежда Евдокимова.

География туров охватывает 79 регионов нашей страны, но выбор опочанки остановился на путешествии в Восточную Сибирь, к озеру Байкал.