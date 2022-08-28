Студентка великолукского вуза взяла бронзу на Всероссийской спартакиаде

18:38, 28 августа 2022, ПАИ

Студентка второго курса Великолукуской государственной академии физической культуры и спорта Наталья Спиридонова заняла третье место в первой Всероссийской спартакиаде по легкой атлетике в Челябинске, сообщает Псковскому агентству информации газета «Великолукская правда. Новости».



Наталья Спиридонова стала призером спартакиады в прыжках в высоту. Ее результат – 1,88 м.



Соревнования проходили на стадионе имени Елены Елесиной. В них приняли участие порядка 500 спортсменов из 60 регионов России.

Напомним, Наталья Спиридонова в 2021 году стала чемпионкой мира среди юниоров. В начале августа псковичка стала серебряным призером Чемпионата России по легкой атлетике. В Чебоксарах она взяла высоту 1,91 м, уступив только Марии Ласицкене, которая преодолела планку в 2 м.