50 псковских мотоциклистов совершили мотопробег Псков – Остров – Гораи
В Острове любители мототехники побыли совсем не долго, сообщила Псковскому агентству информации газета «Островкие вести». Тем не менее, библиотекарь отдела обслуживания Островской районной библиотеки Алла Васильева провела для этих энтузиастов небольшую экскурсию.
Она провела гостей города по уникальным цепным мостам, они посетили парк на валу. Это была совсем короткая экскурсия, но мы надеемся, что впечатления, несмотря на 30-градусную жару, остались. А затем мотоциклисты поспешили в конечную точку своего мотопробега – в Гораи.
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