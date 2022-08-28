В Печорском районе проходит масштабный этнокультурный фестиваль

19:56, 28 августа 2022, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит сейчас в Печорском районе в деревне Сигово, сообщает газета «Печорская правда».

Среди гостей мероприятия – заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Печорского района Сергей Тарасик, настоятель Никольской церкви в Изборске, отец Дмитрий.

Александр Серавин зачитал приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Перед всеми присутствующими выступали Хелью Маяк и Наталья Дубровская.

В этот день абсолютно бесплатно можно посетить экспозиции Музея-усадьбы народа сето, прогуляться по ярмарке ремесел и попробовать блюда сетоской кухни.

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» – это уникальная возможность посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, попробовать блюда национальной кухни и ближе познакомиться с гостеприимным народом сето.