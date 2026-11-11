До трёх лет лишения свободы грозит жителю Пыталово за повторную езду в нетрезвом виде

19:04, 11 ноября 2026, ПАИ

Прокуратура Пыталовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, при имеющейся судимости). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что мужчина, имеющий судимости за хищение из жилого помещения и за управление автомобилем в нетрезвом виде, не сделал должных выводов: 4 июня инспекторы ОГИБДД ОМВД России «Пыталовское» остановили в Пыталово автомобиль и в результате освидетельствования на месте выявили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.