В Дновском районе восемь проектов получат финансовую поддержку

21:25, 28 августа 2022, ПАИ

Восемь проектов в Дновском районе получат финансовую поддержку, сообщает газета «Дновец». Так, благодаря победившим в конкурсе проектам ТОС, отремонтируют сцену на стадионе «Локомотив».

В деревне Корьхово увековечат на мемориальной плите память всех земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, а на улице Космонавтов установят новую детскую площадку. В Костыжицах и Морино отремонтируют уличное освещение, в Скуграх снесут аварийное здание старого клуба, а в Заклинской школе отремонтируют санузел.

«Отдельно хочется отметить ТОС «Невская». Уже не первый свой проект этот ТОС посвящает благоустройству музейно-выставочного центра. Напомним, благодаря ТОСу «Невская» в прошлому году был приобретён новый котёл для музея. На этот раз ТОС разработал проект по ремонту туалетов в музейно-выставочном центре. Проект выиграл в конкурсе. И благоустройство музея благодаря неравнодушным жителям улицы Невской – активистам ТОСа – продолжится», – заметили в редакции газеты.