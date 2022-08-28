Возгорание лестничной клетки произошло в Пскове
Возгорание лестничной клетки в доме № 49 на Рижском проспекте произошло в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам очевидцев, люди кричат из окон, что им не выйти, горят лифтовые шахты.
На место прибыли пожарные. Подробности выясняются.
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