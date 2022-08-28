Спортивные соревнования по лыжероллерам прошли в Острове

22:31, 28 августа 2022, ПАИ

Сегодня на межрегиональных соревнованиях по лыжероллерам среди юношей и девушек старшего, среднего и младшего возраста прошел кросс по пересеченной местности, сообщает газета «Островские вести».

А это крутые подъемы и не менее крутые спуски. Нужно было проявить характер, чтобы добежать до финиша. Нередко и хорошая физическая подготовка без силы воли не приносили результата. Первыми на дистанцию вышли самые юные атлеты 2009 – 2010 годов рождения.

Девушки определяли тройку сильнейших на однокилометровом отрезке трассы. И здесь преуспела Мария Ефимова (Юность – Москва), она пробежала за 4:25,7, второй результат у ее подруги по команде Яны Кузнецовой, на третьем месте Анна Барсукова (СОЦ «Юность» – Остров). Спортсменки из Псковской области вошли в десятку лучших: четвертой и шестой стали печерянки Вероника Гордина и Анна Терешина, на седьмом месте Маргарита Белова (Олимп –Остров), на восьмом – Анастасия Делюкина (Псков-Ника), на девятом – Виктория Лычкова (СОЦ «Юность» – Остров).

У юношей весь пьедестал почета псковский. Первым на двухкилометровой дистанции с результатом 8:23,5 стал Иван Дубинец (Соц «Юность»), второе место у Глеба Макеева (Псков-Ника), на третьем месте Никита Петров (СОЦ «Юность»). В десятке сильнейших с седьмым результатом также Александр Артемьев (Великие Луки) и с десятым результатом Андрей Перевозчиков (Псков-Ника). В возрастной группе 2007 – 2008 годов рождения первые два места у спортсменок из «Юности Москвы», на первом – Василиса Легкова (9:07,3). На втором – Ульяна Воронцова, третьим призером стала Варвара Евстигнеева из «Самбо-70» Москва.

Пятый результат на двухкилометровой дистанции у Алины Зударевой из псковской «Ники», десятый – у Карины Смирновой из этой же команды. Юноши соперничали на четырехкилометровой дистанции, где успешно выступил Максим Юров из «Самбо-70» (16:39,1). Второй результат показал Виталий Лецкий (Олимп – Остров), третье место у Ивана Мельникова (Юность – Москва). В десятке сильнейших также великолучане Илья Варганов (5-й), Вадим Федосеев (6-й), Александр Михайлов (8-й) и Глеб Беляев из Струг Красных, он седьмой. В старшей возрастной группе 2005 – 2006 годов рождения у девушек на двухкилометровке победу одержала София Какоша из «Юность – Москвы» (9:50,1), второй дистанцию завершила, проиграв победительнице всего 1,4 секунды, Валерия Сидоренко из Смоленской области, третий результат у Дарьи Поляковой из «Самбо-70».

В десятку лучших вошли печерянки Елизавета Вороненкова (4-я), Светлана Бобышева (9-я) и Ирина Силина (10-я). Их товарищ по команде, Сергей Фофанов успешно выступил на четырехкилометровой дистанции, с результатом 17:24,8 он занял первое место. На втором Тимур Абдулхаев («Самбо-70»), проигравший спортсмену из Печор полторы секунды, на третьем месте Артем Емельянов из СОЦ «Юность». Четвертым дистанцию завершил Александр Ольховский из Печор. Все призеры и победители межрегионального чемпионата отмечены заслуженными наградами.