Псков вошёл в «Серебряный маршрут» туристического поезда

23:25, 28 августа 2022, ПАИ

Псков вошел в «Серебряный маршрут»: Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва и Москва – Великий Новгород – Псков – Москва. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский.

«РЖД» опубликовали расписание туристических поездов на 2023 год.

График железнодорожных круизов разделён по сезонам. Так, в Псков участники «Серебряного маршрута» могут приехать в новогодние праздники 2022 –2023 годов, а также в I, II, III и IV кварталах следующего года.

В стоимость маршрута уже включены проезд на поезде, питание, экскурсии по местным достопримечательностям и билеты в музеи. Дополнительно расходы понадобятся только на личные нужды.