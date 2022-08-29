Приметы на 29 августа: что запрещается делать на Хлебный Спас

07:00, 29 августа 2022, ПАИ

Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из города Эдесса в столицу Византийской империи отмечают 29 августа православные христиане. Этот день ещё называют Третий Спас или Спас Нерукотворный, сообщает calend.ru.

В 944 году император Константин VII выкупил Нерукотворный Образ у Эдессы и торжественно перенес его в Константинополь. Реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из Крестовых походов.

Традиции:

На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них укладывали мешки с зернами для посева. На поле засевальщика уже ждали дети с пирогом и гречневой кашей.

Про три разных Спаса люди говорили: «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий — полотна продают да хлеб припасают». С этого дня обыкновенно начиналась продажа полотна и холстов.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики в этот день любили загадывать детям загадки про орехи.

Также про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», — и пекли караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду.

В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа — в три Спаса. Если же на Спас улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.