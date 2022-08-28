Метеорный поток Персеиды запечатлел псковский астроном-любитель
Псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов опубликовал фотографию метеоритного потока Персеиды. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Фотография была сделана в ночь с 13 на 14 августа в Черняковицах.
Напомним, что метеоритный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать псковичи.
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