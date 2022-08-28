Метеорный поток Персеиды запечатлел псковский астроном-любитель

23:54, 28 августа 2022, ПАИ

Псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов опубликовал фотографию метеоритного потока Персеиды. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фотография была сделана в ночь с 13 на 14 августа в Черняковицах.

Напомним, что метеоритный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать псковичи.