В Стругах Красных жительница выращивает помидоры на подоконнике

23:09, 28 августа 2022, ПАИ

Читательница газеты из Струг Красных поделилась своими успехами мини-огорода на подоконнике, сообщает газета «Струги».

Сейчас идет пора сбора урожая. Кто-то выращивает помидорчики в парнике, кто-то – в открытом грунте, а вот наша читательница Анна Зиновьева устроила мини-огород у себя на окошке.

Анна Зиновьева предлагает другим жителям района, у кого нет большого огорода, также выращивать себе овощи на окне. Этим хозяйством читательница занимается не первый год, и на окне в квартире выращивает помидорчики.

«Первую партию сняла, на подходе следующие – на новогодний стол», – подписала свои снимки Анна.

Предприимчивые все-таки у нас люди. Всегда найдут выход и интересное решение вопроса.