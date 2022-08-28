В Стругах Красных жительница выращивает помидоры на подоконнике
Читательница газеты из Струг Красных поделилась своими успехами мини-огорода на подоконнике, сообщает газета «Струги».
Сейчас идет пора сбора урожая. Кто-то выращивает помидорчики в парнике, кто-то – в открытом грунте, а вот наша читательница Анна Зиновьева устроила мини-огород у себя на окошке.
Анна Зиновьева предлагает другим жителям района, у кого нет большого огорода, также выращивать себе овощи на окне. Этим хозяйством читательница занимается не первый год, и на окне в квартире выращивает помидорчики.
«Первую партию сняла, на подходе следующие – на новогодний стол», – подписала свои снимки Анна.
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