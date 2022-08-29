ФОТО На концерт «Хороша родная» в Пскове пришло 17 тысяч человек

08:23, 29 августа 2022, ПАИ

17 тысяч зрителей пришли на концерт в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная», который состоялся 28 августа в Финском парке Пскова, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Цифра 17 тысяч по-настоящему «магическая», ведь именно такое количество зрителей собрало мультимедийное шоу, посвящённое 350-летию Петра I, в Великих Луках», — отметила она.

По словам Ольги Тимофевой, все гости концерта смогли получить прекрасное настроение.

Руководитель профильного комитета выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, правительству региона, администрациитгорода и комитету по культуре Псковской области.

Также она поблагодарила Театрально-концертную дирекции и жителей и гостей региона, которые любят Псковскую область и стараются внести свой вклад в ее развитие и процветание.

Первой на сцену вышла «выпускница» популярного проекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко, которая исполнила несколько хитов.

Вместе с певицей также выступили донецкая вокалистка Наталья Качура, группа «Дюна» и Виктор Рыбин, солист, основатель и лидер популярной группы «Дюна».

Заключительным аккордом вечера стала певица Светлана Суруганова, которая окончила вечер под яркие краски и дым.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме большого бесплатного концерта каждый город-участник получит освещение культурных и природных достопримечательностей.