Россияне стали реже покупать мебель и технику в кредит

07:18, 29 августа 2022, ПАИ

Россияне стали реже покупать мебель и технику в кредит. За первые семь месяцев 2022 года банки выдали физлицам 2,57 млн займов на технику и мебель, сообщают «Известия».

Эти показатели оказались почти на треть меньше прошлогодних, а также стали новым минимумом покупок взаймы в магазинах за последние два экономических кризиса в стране. Тогда россияне также сокращали их количество, но все же не столь существенно, как сейчас.

В пандемийном 2020 году за семь месяцев было оформлено 3,65 млн ссуд на различные товары, а в 2014-м и 2015-м — 3,93 млн и 3,6 млн соответственно.

Объемы выданных кредитов по итогам января — июля составили 129,1 млрд рублей против прошлогодних 167,6 млрд, сказано в данных бюро. Но, например, по сравнению с 2020-м нынешняя сумма не сильно отличается, тогда граждане оформили кредиты на технику и мебель на 136 млрд.

Эксперты связывают просадку выдач товарных ссуд с ужесточением риск-политики банков, высокими ставками и переориентацией спроса населения на товары первой необходимости.