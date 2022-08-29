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Общество

Систему проверки данных абонентов могут запустить в России

Законопроект о создании единой информационной системы проверки данных абонентов доработан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Операторы мобильной связи должны будут передавать известную им информацию (паспортные данные и номер телефона), чтобы банки, операторы платежных систем и другие организации могли проверить информацию о гражданах.

Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в 2019 году, однако с тех пор не рассматривался. На данный момент он стоит в плане приоритетных для рассмотрения Госдумой в осеннюю сессию. «Были вопросы у Минцифры, которое хочет, чтобы эта система была государственной, а не частной. Мы ничего против этого не имеем. Центробанк эту инициативу поддерживает, — пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая система создана при Минцифры, она уже прошла тестирование и показала свою эффективность. Поэтому сейчас она должна быть узаконена, подчеркнул парламентарий. 

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